Тбилиси, , 12:47 — REGNUM Диалог предполагает готовность у сторон идти на уступки. Такое заявление сделал 8 декабря председатель парламентского комитета по отраслевой экономике и экономической политике Роман Какулия.

«Когда есть готовность к диалогу, обе стороны ищут, в чем могут уступить. В противном случае переговоры обычно заканчиваются безрезультатно. Я надеюсь, что обе стороны будут руководствоваться этим принципом», — сказал Какулия.

Как передавало ИА REGNUM, сегодня, 8 декабря в Тбилиси представители властей Грузии и политической оппозиции планируют провести переговоры по вопросу о выборной реформе. Оппозиция настаивает на введении пропорциональной схемы на выборах в парламент вместо смешанной и требует это сделать как можно скорее и провести выборы, по новой модели в 2020-м году. Представители власти утверждают, что это противоречит конституции страны.

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