Киев, , 12:28 — REGNUM За месяц Украина «имела дело» с одиннадцатью хакерскими атаками. Об этом 7 декабря заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе общения с журналистами после закрытого совещания СНБО, которое проходило в офисе президента Украины Владимира Зеленского, сообщает «Радио свобода».

Данилов подчеркнул, что тема так называемой кибербезопасности была одной из трех тем, которые обсуждались в ходе закрытого совещания СНБО.

Секретарь СНБО отметил, что атакам хакеров были постоянно подвержены банковская система Украины, «некоторые ресурсы» в офисе украинского лидера, а также он сообщил, что недавно был атакован «непосредственно» сайт президента Владимира Зеленского.

«Это было две недели назад. Короткий промежуток времени — за счет того, что очень быстро удалось сделать локализацию, поэтому никто почти не заметил, что был такой сбой», — отметил Данилов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 декабря президент Украины созвал закрытое совещание совета национальной безопасности и обороны Украины. После окончания совещания секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что имеется пять сценариев возврата Донбасса в состав Украины, которые утверждены СНБО. Правда уточнять подробности сценариев Данилов не, сославшись на закрытый характер данной информации.

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