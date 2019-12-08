8 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Впервые за 14 лет пребывания на посту федерального канцлера Германии Ангела Меркель посетила бывший нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау. Между тем в январе 2020 года Польша и так будет отмечать 75-летие со дня его освобождения частями Красной армии. Почему же канцлер решила не дожидаться этой даты и выступить с сольной партией?

Станислав Стремидловский, , 11:52 — REGNUM



Ведомство федерального канцлера

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетила в пятницу, 6 декабря, Польшу. И на этот раз ее визит был ограничен пребыванием в бывшем нацистском концлагере Аушвиц-Биркенау. Как отмечают немецкие издания, за 14 лет на посту главы правительства Меркель впервые оказалась в этом месте. Она стала третьим канцлером Германии, который приехал на место преступления нацистов. До нее Аушвиц-Биркенау посещали Гельмут Шмидт в 1977 году и Гельмут Коль в 1989 и 1995 годах.

Формальным поводом для визита стало приглашение фонда Аушвиц-Биркенау, который отмечает свое десятилетие. Меркель сопровождали председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий и президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер. Выступая в музее, канцлер говорила о том, что «это часть немецкой истории, о которой нужно говорить», что Аушвиц-Биркенау «был немецким лагерем смерти, управляемый немцами» и для нее «важно подчеркнуть этот факт, важно четко назвать виновных». Она напомнила, что в концлагере страдали и были убиты политические заключенные и представители польской интеллигенции, бойцы сопротивления, военнопленные из Советского Союза и других стран, гомосексуалисты, инвалиды и многие другие. Что в Аушвице-Биркенау «мы помним шесть миллионов погибших евреев, особенно около миллиона евреев, которые были убиты» и «помним синти и рома, которые были депортированы, подвергнуты пыткам и убиты». А те, кто выжили, получили серьезные травмы от ужасов, которые им пришлось видеть и испытывать на себе. Меркель процитировала слова Марго Фридлендер, чьи мать и брат погибли в концлагере: «Сначала они должны были узнать, что они снова люди. Люди, у которых было имя».

Прошлое влияет на настоящее. Deutsche Welle увидела в визите Меркель прежде всего указание на необходимость борьбы с антисемитизмом в то время, «когда солидарность с еврейской общиной становится все более важной в Германии». В течение нескольких лет в стране все громче звучат голоса, призывающие оставить историю в прошлом и, наконец, перестать постоянно испытывать чувство вины за Германию времен национал-социализма, отмечает издание. Сегодня растет число преступлений на почве ненависти к евреям, они должны снова опасаться за свою жизнь в ситуации, когда антисемитизм и национализм «возвращаются в салоны». Однако если немецкие средства массовой информации считают, что подобные явления характерны не только для их страны, но и Европы в целом, некоторые зарубежные издания сконцентрировались на одном лишь Берлине. «В последнее время крайне правая «Альтернатива для Германии (AfD) отличается своим все более и более ксенофобским дискурсом», — заявила в репортаже о визите Меркель лиссабонская радиостанция TSF. И указала, что попытки преуменьшить немецкие преступления Второй мировой войны со стороны политиков оказывают влияние на мнение общества.

Неоднозначные оценки получила поездка канцлера в Польше. «Канцлер Ангела Меркель впервые прибыла на земли бывшего лагеря смерти, — написал в своем блоге в социальных сетях Моравецкий. — Важно, чтобы власти Германии не забывали о преступлениях, совершенных во время Второй мировой войны в оккупированной Польше… Вот почему визит канцлера Меркель так важен и символичен». Однако с этим согласны не все члены правящей польской партии» «Право и Справедливость» (PiS), которую представляет премьер. Так, бывший министр обороны, а ныне депутат Сейма Польши Антоний Мачеревич в эфире Polskie Radio 24 заявил, что «был разочарован позицией Меркель». Он отметил, что речь канцлера была лишь символической, а не практической. По мнению депутата, не прозвучало ни слова с ее стороны о репарациях от Германии или о приписывании Польше ответственности за немецкие преступления. Польша, в свою очередь, делает много жестов доброй воли в отношении Германии, но они остаются без ответа. «Нам нужно подумать о том, следует ли пересмотреть нашу политику, поскольку продолжение ее в таком виде может привести к катастрофе», — констатировал Мачеревич, политизировав визит канцлера, внешне носивший все же гуманитарный характер.

Но есть в нем и своя собственная загадка. Почему Меркель решила посетить Аушвиц-Биркенау именно сейчас? Ведь в январе следующего года в бывшем концлагере пройдут официальные мероприятия в память о 75-летии освобождения его частями Красной армии. Польша ждет приезда иностранных делегаций, включая глав правительств и государств. По большому счету, немецкому канцлеру ничего не мешало приехать в Аушвиц-Биркенау в это время. Отправилась же она в Польшу в сентябре этого года, причем, что редкое явление, вместе с федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, когда «Право и Справедливость» проводила мероприятия по случаю 80-летия начала Первой мировой войны. Правда, была в том визите интрига. Тогда в Варшаве ждали президента США Дональда Трампа. Но накануне он заявил об отмене вылета. А спустя несколько часов после его выступления стало известно о неожиданном решении Меркель отправиться в Польшу, при этом высокопоставленный источник в правительстве Германии сообщал польской газете Rzeczpospolita, что «это не имеет никакого отношения к отмене поездки Трампа».

Верилось в это с трудом. Может быть, и в январе 2020 года в Аушвиц-Биркенау должен прибыть кто-то из иностранных политиков, с кем не хочет пересекаться немецкий канцлер? И по этой причине она решила отдать должное узникам концлагеря сегодня и сольной партией? Или, возможно, дело в другом. Плодятся слухи о плохом состоянии здоровья Меркель, что замечает публика. По сообщениям польских изданий, с ней чуть было не случилась неприятность и сейчас. После того, как она положила вместе с Моравецким цветы у «расстрельной стены», канцлер потеряла равновесие и могла упасть на асфальт, если бы её не поддержал польский премьер. Не говорит ли визит Меркель в Аушвиц-Биркенау в таком случае о том, что в ближайшее время будет заявлено об отставке канцлера, а она сама отдает в настоящее время некие человеческие долги?