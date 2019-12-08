Киев, , 11:55 — REGNUM Беспрецедентным вмешательством во внутренние дела Украины, а также откровенным пренебрежением к украинской нации назвал ноту протеста посольства Израиля председатель организации украинских националистов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и первый заместитель главы государственного комитета по телевидению и радиовещанию Украины Богдан Червак. Об этом 7 декабря националист написал на своей странице в социальной сети Facebook.

ИА REGNUM напоминает, ранее посольство Израиля на Украине выразило ноту протеста связи с постановлением украинского парламента о чествовании ряда украинских националистических деятелей в 2020 году.

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«Украине плюнули в лицо. Не представляю, чтобы украинцам когда-то пришло в голову составлять «черные списки» для государства Израиль. Хотя, по правде говоря, кандидатуры крутятся в голове и такой «список» может оказаться длинным. Фактически, посольство государства Израиль поступает в худших традициях коммунистической, советской и московской пропаганды, которая вопреки историческим фактам поносила и порочит наших героев», — отметил Червак.

Националист также отметил, что ему интересно, как на данную ноту протеста отреагирует украинская власть, а саму ноту протеста Червак назвал «дикостью и откровенным хамством». Также националистически настроенный украинский чиновник отметил, что с его точки зрения было бы правильным, чтоб посольство Израиля отозвало свою ноту протеста и извинилось перед украинцами. Вместе с тем, националист не уверен, было бы правильным эти извинения принять.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посол Израиля на Украине Джоэль Лион выразил протест в связи с постановлением Рады относительно празднования памятных дат в будущем году. В частности, согласно данному постановлению, в 2020 году планируется праздновать дни рождения таких пособников нацизма, как Владимира Кубийовича и украинского писателя-антисемита Уласа Самчука.

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