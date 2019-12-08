Тбилиси, , 12:34 — REGNUM Посол Евросоюза (ЕС) в Грузии Карл Харцель назвал готовность представителей грузинских властей и оппозиции к диалогу позитивным явлением. Об этом он сказал журналиста 8 декабря, сообщает агентство «Интерпресс-Ньюс».

Дипломат выразил свое одобрение тому, что диалог между противоборствующими сторонами продолжается. Также он заявил, что его радует, что во время предыдущей встречи власти и оппозиция обменялись мнениями.

«Я также рад, что во время последней встречи произошел обмен мнениями и состоялся диалог. Участие всех сторон в ходе дискуссии очень важно, чтобы между обеими сторонами удалось найти общий язык», — сказал Харцель.

Напомним, сегодня, 8 декабря, запланирована встреча представителей правящей партии «Грузинская мечта» и объединенной оппозиции. Во время первой встречи, которая прошла 30 ноября, стороны, кроме «обмена мнениями», не достигли никаких результатов.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии накаляется обстановка по вопросу о схеме выборов в парламент. Оппозиция считает крайне важным вопросом ввести в стране вместо смешанной пропорциональную выборную модель. Власти заявляют, что данные изменения противоречат конституции. Оппозиция в ответ раскручивает уличные протесты.

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