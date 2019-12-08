Тбилиси, , 11:03 — REGNUM Вторая встреча представителей властей Грузии и оппозиции запланирована на 8 декабря. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, встреча пройдет в столичной гостинице в 18:00 по местному времени (17:00 мск). Сообщается, что стороны выразили готовность к новому диалогу.

Напомним, первая встреча в подобном формате прошла 30 ноября. Она закончилась безрезультатно.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии оппозиционные партии и движения объединились, чтобы добиться внедрения в стране пропорциональной системы парламентских выборов. После того, как партия власти «Грузинская мечта» не поддержала соответствующий законопроект во время голосования, оппозиция стала проводить массовые акции протеста.

Представители властей настаивают, что требования оппозиции не соответствуют конституции страны, а их противники намерены добиться того, чтобы в 2020-м году парламентские выборы прошли по новой модели.

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