Киев, , 10:23 — REGNUM В целях дискредитации акции протестов на майдане, начало которой запланировано на 13:00 (14:00 мск) в Киеве 8 декабря, президентом Украины Владимиром Зеленским дано указание «вбросить» информацию о том, что оппозиция свозит людей на майдан. Об этом 7 декабря вечером заявил депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко на своем telegram-канале.

Гончаренко отметил, что задачу по распространению данной информации с помощью «сетки своих каналов» в социальных сетях якобы дал сам Зеленский. А в качестве целей якобы предпринятых Зеленским шагов Гончаренко назвал дискредитацию протеста и демонстрацию отсутствия у украинского лидера «реальной оппозиции» на Украине.

«Сейчас распространяют короткие видео с автобусами и пишут, что Порошенко свозит людей. Дальше должны начать постить видео с будто бы раздачей денег», — отметил Гончаренко, комментируя сообщения с видеозаписью о прибытии автобусов с протестующими в Киев, которые ранее были опубликованы в социальных сетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МВД Украины сообщили, что восьмого и девятого декабря в Киеве в акциях протестов планируют принять участие несколько десятков тысяч человек. Ранее появилась информация о прибытии в Киев автобусов с участниками акций протестов и расценках финансового вознаграждения, предусмотренного за участие в майдане.

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Подчеркнем, что ранее к участию в акции протеста 8 декабря (в преддверии встречи в «нормандском формате») призвали депутаты Рады из оппозиционных фракций — Петра Порошенко «Европейская солидарность», Юлии Тимошенко «Батькивщина» и Святослава Вакарчука «Голос».

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