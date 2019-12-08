Севастополь, , 09:12 — REGNUM В Крыму прошли учения Черноморского флота России по навигационной безопасности. Об этом сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

Учения проходили на территории Крымской военно-морской базы Черноморского флота. Суть учений — отработать обеспечение навигационной безопасности мероприятий боевой подготовки сил флота, а также гражданского судоходства в море.

В учениях были задействованы расчеты радиотехнических постов и постов связи, которые расположены на побережье полуострова Крым.

В ходе учений эти боевые расчеты постов осуществляли установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями. Отрабатывалась точность и своевременность выдачи данных по надводной обстановке. Также осуществлялось навигационное ориентирование кораблей, которые выполняли поставленные перед ними задачи.

В целом, участники учений продемонстрировали достатачно высокую степень готовность и способности выполнять задачи по их предназначению.