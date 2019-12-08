Анаклия, , 09:16 — REGNUM Один из учредителей Консорциума развития Анаклии, занимающегося поиском инвесторов для строительства глубоководного порта в Грузии, бизнесмен и основатель оппозиционного движения «Лело» Мамука Хазарадзе пообещал построить порт после ухода партии власти «Грузинская мечта». Данное заявление 7 декабря опубликовало агентство «ИнтерпрессНьюс».

Хазарадзе заявил, что основатель правящей партии Бидзина Иванишвили якобы уже обманул грузинское общество с выборной реформой, а теперь мешает реализовать строительство глубоководного порта в Анаклии, который называют «проектом века». Оппозиционный бизнесмен пообещал осуществить проект после того, как партия власти уйдет «домой».

"Я обещаю вам это. Мы отправим их домой и обязательно реализуем этот проект», — сказал Хазарадзе.

Он также подчеркнул важность порта для развития региона и страны в целом.

Как передавало ИА REGNUM, Хазарадзе, пока против него не возбудили уголовное дело, был членом партии «Грузинская мечта» и поддерживал Иванишвили. Потом он создал движение «Лело», которое объединилось с другими оппозиционными силами.

Консорциум развития Анаклии, который по госконтракту должен был найти инвесторов для строительства порта, не справился с задачей, хотя сроки продливались дважды. Правительство называет виновным в этом консорциум, а в консорциуме обвиняют правительство, политика которого якобы отпугивает инвесторов.

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