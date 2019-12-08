Киев, , 08:42 — REGNUM США пообещали стоять «бок о бок» с Украиной пока она борется с «российской агрессией». Об этом говорится в заявлении посольства США на Украине о поддержке страны во время проведения «нормандского саммита», опубликованном 7 декабря на сайте ведомства.

В дипломатическом представительстве Соединенных Штатов также пообещали, что будут работать «с союзниками и партнерами, чтоб и дальше заставлять Россию исполнять взятые на себя обязательства и начать процесс мирного обновления полного суверенитета Украины в Донбассе».

В ведомстве также напомнили, что за пять лет — с 2014 года, Украина получила от США три миллиарда долларов на «поддержку безопасности» и других направлений, которые с безопасностью не связаны.

«Мы будем стоять бок о бок с Украиной, пока она борется с российской агрессией, укрепляет верховенство права, создает здоровый инвестиционный климат, реформирует оборонный сектор, борется с дезинформацией и принимает необходимые меры для обеспечения окончательной победы тех, кто стоит на стороне справедливости и достоинства», — сказано в заявлении посольства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава украинской службы безопасности Иван Баканов ранее встретился с высокопоставленными чиновниками США. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с предстоящей встречей в «нормандском формате».

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Встреча лидеров четырех стран — России, Франции, Украины и Германии должна состояться 9 ноября в Париже. Отметим, Украина считает войну в Донбассе «российской агрессией». Подчеркнем, в апреле 2014 года Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО) против населения Донбасса, которое не захотело оставаться в составе государства, в котором в феврале 2014 года произошел государственный переворот.