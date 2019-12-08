Берлин, 8 декабря 2019, 07:32 — REGNUM Внешняя политика Германии должна учитывать контекст отношений между Россией и её соседями. Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Bild.
Напомним, в конце ноября глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил готовность Германии формировать долгосрочную общеевропейскую политику в отношении России, но «не через голову наших восточноевропейских соседей».
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