Берлин, , 07:32 — REGNUM Внешняя политика Германии должна учитывать контекст отношений между Россией и её соседями. Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Bild.

«Я замечаю, что в странах Прибалтики и Польше совершенно другое восприятие России. Россия неоднократно нарушала там воздушное пространство, ведёт дезинформационные кампании. Мы не должны просто отмахиваться от опыта этих стран», — сказала министр.

Напомним, в конце ноября глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил готовность Германии формировать долгосрочную общеевропейскую политику в отношении России, но «не через голову наших восточноевропейских соседей».

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