Иерусалим, 8 декабря 2019, 06:32 — REGNUM Проведения третьих подряд выборов за год в парламент Израиля можно избежать, если ввести прямые выборы главы правительства. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении на своей странице в Twitter.
В ответ на это глава партии «Кахоль-лаван» Бени Ганц возложил ответственность за нарастающий политический кризис на Нетаньяху.
Напомним, 17 сентября в Израиле прошли парламентские выборы. Основные конкуренты «Ликуд» и «Кахоль-лаван» не смогли набрать решающего количества голосов для формирования правительства.
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