Иерусалим, , 06:32 — REGNUM Проведения третьих подряд выборов за год в парламент Израиля можно избежать, если ввести прямые выборы главы правительства. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении на своей странице в Twitter.

«Есть только один способ предотвратить выборы в Кнессет — выбрать одного из двух. Пусть народ решит, кого он хочет видеть главой правительства — Бени Ганца или меня», — сказал Нетаньяху.

В ответ на это глава партии «Кахоль-лаван» Бени Ганц возложил ответственность за нарастающий политический кризис на Нетаньяху.

Напомним, 17 сентября в Израиле прошли парламентские выборы. Основные конкуренты «Ликуд» и «Кахоль-лаван» не смогли набрать решающего количества голосов для формирования правительства.

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