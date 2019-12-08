Лондон, , 05:59 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует ввести новую систему контроля за мигрантами в случае победы на досрочных выборах 12 декабря, например, будут введены три разных типа рабочих виз и создана балльная система оценки иностранных работников, сообщает 8 декабря газета The Sunday Times.

Британский премьер заявил, что планируемые меры нацелены на снижение числа трудовых мигрантов, но они не примут радикального характера. Новая система будет использовать опыт Австралии и позволит, как считает Джонсон, «вернуть контроль за границами» после выхода из ЕС. С этой целью планируется расширить полномочия правительственного комитета по миграции.

Виза класса «Исключительный талант» будет выдана людям, имеющим заслуги на поприще науки, культуры или бизнеса. Вторая категория включит квалифицированных работников с предложением о работе в Великобритании. Виза третьего сорта уготована мигрантам низкого уровня профессиональных навыков. Джонсон добавил, что работники первой и второй категорий будут иметь большие шансы на получение вида на жительство, а в перспективе — гражданства страны в отличие от мигрантов с визой третьего класса.

С помощью досрочных выборов, которые пройдут 12 декабря, Джонсон хочет вывести из тупика процесс переговоров по сделке о Brexit. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй.