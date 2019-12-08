Москва, , 05:37 — REGNUM Заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова являются чушью и наводят на мысль о необходимости медицинского вмешательства. Такой комментарий заявления, сделанного по итогам заседания СНБО, сделал 7 декабря телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале.

«Что они курят? Так глубокомысленно несут чушь, что уже хочется им вызвать хороших психиатров», — экспрессивно заметил Соловьев.

Бурную реакцию вызвала речь секретаря СНБО, заявившего по итогам заседания, что результатом нормандского саммита может быть как прекращение конфликта в Донбассе, так и его эскалация.

«Какая эскалация? — вопрошает телеведущий. — Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к «очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом».

Ранее Данилов заявил о том, что в Совете разработали как минимум пять различных сценариев возврата Донбасса в состав Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Секретарь СНБО Украины: у нас есть пять сценариев возврата Донбасса