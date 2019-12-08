Вашингтон, 8 декабря 2019, 05:56 — REGNUM Украина получит военную поддержку, если страна будет проводить эффективную борьбу с коррупцией, заявил глава Пентагона Марк Эспер, выступая на совещении в Калифорнии, передает телеканал Fox News.
При этом Эспер считает, что скоро последует очередной транш военной помощи.
Напомним, 5 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что планирует выделить как минимум $250 миллионов на помощь Украине в сфере вооружений.
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