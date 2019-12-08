Токио, , 04:38 — REGNUM США проинформировали японские власти, что не имеют возражений против визита президента Ирана Хасана Рухани в Японию, которая пытается стать посредником в урегулировании отношений Вашингтона и Тегерана, сообщает 8 декабря информационное агентство Kyodo.

Иранский президент может прибыть в Японию примерно 20 декабря. США дали согласие на этот визит при условии, что Вашингтон будет проинформирован о результатах переговоров Рухани и японского премьер-министра Синдзо Абэ.

3 декабря Абэ встретился с заместителем главы МИД Ирана Аббасом Арагчи, который прибыл как личный представитель иранского президента и сообщил о готовности Рухани посетить Японию.

Темой переговоров глав Ирана и Японии будет ситуация вокруг ядерной программы Тегерана.

Договоренности по ядерной сделке оказалось под угрозой после одностороннего выхода США из соглашения 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций против Ирана. Как считают в Тегеране, другие участники сделки, прежде всего европейцы, не придерживаются данных обязательств, поэтому договорённость в текущем виде не имеет смысла.