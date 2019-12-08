Иерусалим, , 04:27 — REGNUM Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ночью авиаудары по позициям радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, сообщает 8 декабря официальная страница ЦАХАЛ в Twitter.

Как сообщила страница израильской армии, самолеты и вертолеты ЦАХАЛ нанесли авиаудары по нескольким объектам, в том числе военному лагерю ХАМАС. Также авиацией была уничтожена позиция ХАМАС на севере сектора Газа.

ЦАХАЛ отмечает, что система ПВО «Железный купол» перехватила все три ракеты, запущенные боевиками по Израилю. Ранее было известно о двух сбитых ракетах.