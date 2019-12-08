Вашингтон, 8 декабря 2019, 04:25 — REGNUM У США нет планов значительно увеличивать количество вооруженных сил на Ближнем Востоке, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Об этом чиновник написал в кратком письменном заявлении.
Напомним, 4 ноября газета The Wall Street Journal сообщила о том, что США готовятся увеличить свой контингент на Ближнем Востоке за счет переброски 14 тыс. военнослужащих и нескольких десятков кораблей в целях противодействия Ирану.
Президент США Дональд Трамп также назвал информацию о планах отправки 12 тысяч военнослужащих в Саудовскую Аравию ложью.
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