Вашингтон, , 04:25 — REGNUM У США нет планов значительно увеличивать количество вооруженных сил на Ближнем Востоке, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Об этом чиновник написал в кратком письменном заявлении.

«Как министерство неоднократно заявляло, мы никогда не обсуждали возможность отправки дополнительно 14 тыс. военнослужащих на Ближний Восток и не рассматривали», — написал Эспер.

Напомним, 4 ноября газета The Wall Street Journal сообщила о том, что США готовятся увеличить свой контингент на Ближнем Востоке за счет переброски 14 тыс. военнослужащих и нескольких десятков кораблей в целях противодействия Ирану.

Президент США Дональд Трамп также назвал информацию о планах отправки 12 тысяч военнослужащих в Саудовскую Аравию ложью.

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