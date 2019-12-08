Лахор, Пакистан, , 03:50 — REGNUM В результате взрыва у мечети в восточном Пакистане погиб один человек и ранено четверо, сообщает 7 декабря The Associated Press со ссылкой на заявления полиции.

Инцидент произошел в городе Лахор вечером субботы, 7 декабря. Взрыв произошел возле мечети, где собираются члены запрещенной в стране религиозной группировки.

По данным медиков, состояние одного из раненых критическое.

Местные власти выясняют обстоятельства взрыва. Вероятно, он не носит криминальный характер: взорваться мог компрессор в находящейся недалеко от мечети ремонтной мастерской.

Между тем, Лахор периодически становится местом атак террористов. Так 29 ноября ИА REGNUM сообщало о взрыве в городе, жертвами которого стали десять человек.

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