Прага, , 03:53 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан сомневается в том, что власовцы заслужили памятник в Праге, сообщает пражская газета Mladá fronta Dnes.

В ответ на вопрос, считает ли он власовцев теми военными, которые заслуживают памятник, Земан выразил сомнения в необходимости увековечивания их памяти.

«Есть история Русской освободительной армии, руководимой генералом Власовым, которая во всех армиях мира квалифицируется как военная измена, и во всех армиях мира военных предателей казнят», — сказал он.

В ноябре 2019 бывший бульварный журналист, а сейчас староста микрорайона Ржепорыйе, Павел Новотный заявил, что планирует установить в микрорайоне памятник власовцам, так как их формированиями была освобождена в мае 1945 года деревня Ржепорыйе в тогдашних предместьях Праги. Этот проект обсудят 16 декабря власти района.

Власовцами называют военнослужащих так называемой Русской освободительной армии (РОА), составленной из коллаборационистов под руководством перешедшего на сторону Гитлера генерала Андрея Власова, воевавших в годы Второй мировой войны в составе Вермахта против Красной армии. После войны Власов был казнён как изменник Родины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва расценивает отсутствие реакции чешских властей на планы установить памятник власовцам как попустительство преступному переписыванию истории.