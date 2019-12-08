Мехико, , 03:26 — REGNUM Четыре человека погибли и двое получили ранения в результате инцидента у резиденции президента Мексики, сообщает 8 декабря Reuters со ссылкой на заявления полиции Мехико.

Как стало известно, мексиканец зашел в здание около президентской резиденции с целью справить там нужду. Находившиеся внутри сотрудники сделали ему замечание, на что мужчина достал огнестрельное оружие и открыл огонь.

В результате двое мужчин погибли на месте. Однако произошедшее не остановило правонарушителя, и он ранил еще трех человек.

Прибывшая к месту происшествия полиция оцепила прилегающую территорию, после чего застрелила вооруженного преступника.

По данным медиков, один из раненных скончался по пути в клинику. О состоянии остальных раненых не сообщается.