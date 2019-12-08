Москва, , 02:55 — REGNUM Скептически оценил прошедшую в Минске акцию противников союза России и Белоруссиипредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Соответствующий комментарий сенатор опубликовал 7 декабря в Twitter.

«Зовут в ЕС, но это миф, — выразил уверенность Пушков. — Миф счастья с ЕС уже отвергнут и опытом Украины, и Грузии, и Молдавии».

Политик также отметил сокращению бюджета Евросоюза, в результате чего денег не будет хватать даже не Литву с Латвией.»Какая интеграция? — вопрошает Пушков. — Торгую воздухом пустых надежд».

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Напомним, 7 декабря в Сочи прошла встреча президентов России и Белоруссии. Главы государств обсуждали пути интеграции двух стран, в связи с чем лидеры прозападной оппозиции вывели на улицы Минска своих сторонников.

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