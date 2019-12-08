Штат Калифорния, США, , 02:32 — REGNUM Отправить дополнительный воинский контингент в Сирию в случае необходимости обещает глава Пентагона Марк Эспер. Об этом чиновник заявил на форуме по безопасности в Калифорнии.

Отвечая на вопрос, хватит ли у США сил размещенных в САР для решения всех задач Эспер заявил: «Думаю, что да. А если нет, то мы направим дополнительные силы».

По его словам, Пентагон считает свою миссию уничтожения террористов не завершенной. Ведомством постоянно осуществляются консультации с Объединённым комитетом начальников штабов и Центральным командованием ВС США, чтобы воинский контингент был обеспечен всем необходимым.

Напомним, 5 декабря Экспер заявил, что процесс сокращения и передислокации ВС США в Сирии завершён, в стране останутся 600 военнослужащих.

Читайте ранее в этом сюжете: США завершили отвод военных с северо-востока Сирии