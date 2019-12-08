Вашингтон, , 02:08 — REGNUM США потеряли преимущество в области гиперзвуковых вооружений несколько лет назад, и теперь необходимо сделать все возможное, для того, чтобы догнать лидирующую в этой сфере Россию. Об этом министр обороны США Марк Эспер заявил 7 декабря, выступая на форуме безопасности в Калифорнии, передает Fox News.

«Мы взяли паузу в этой технологии несколько лет назад, когда у нас было явное преимущество, и сейчас мы играем в догонялки», — отметил Эспер.

В этой ситуации в Вашингтоне должны использовать «каждый доллар» для того, чтобы обеспечить преимущество США в области гиперзвукового вооружения.

Как сообщало ИА REGNUM, об отставании США от РФ в гиперзвуковых технологиях ранее уже заявлял официальные представитель Пентагона подполковник ВВС США Роберт Кавер. По его словам, США лидировали в исследовании этих технологий, однако не применяли эти разработки для создания оружия.

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