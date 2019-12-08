Вашингтон, , 01:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп не думает, что Северная Корея будет действовать враждебно по отношению к США. Об этом глава Белого дома заявил журналистам 7 декабря, передает Reuters.

«Я был бы удивлен, если бы Северная Корея действовала враждебно», — отметил президент США, признав тем не менее, что некоторая враждебность Пхеньяна по отношению к Вашингтону, несомненно, существует.

По словам Трампа, северокорейский лидер Ким Чен Ын знает о предстоящих в США выборах президента, но не намерен в них вмешиваться.

Кроме того американский лидер прокомментировал продолжающиеся в КНДР ракетные испытания. У США самые мощные в мире вооруженные силы, и в случае необходимости они будут использованы против Северной Кореи, заверил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол КНДР в ООН заявил о бесполезности переговоров о денуклиаризации Корейского полуострова, поскольку это уловка Вашингтона с целью вы играть время.

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