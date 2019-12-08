Бордо, Франция, , 01:34 — REGNUM Полицией Бордо перед акцией «жёлтых жилетов» были задержаны и помещены под стражу 16 подозреваемых в подготовке нападений на полицейских, сообщает 7 декабря France Presse со ссылкой на источники в полиции.

Информация о предполагаемых злоумышленниках была получена местным управлением общественной безопасности. Подозреваемые были задержаны на съёмной квартире близ Бордо в результате операции в середине дня 7 декабря, прямо перед манифестацией «жёлтых жилетов».

В помещении полиция нашла химические вещества, в том числе кислоты. Кроме того, были обнаружены бутылки и другие предметы, которые могли быть использованы для атак на полицию. В пробки бутылок были воткнуты гвозди. Помещение было арендовано на два дня людьми, прибывшими из разных департаментов страны.

Прокуратурой Бордо было инициировано расследование по подозрению в. Подозреваемым инкриминируется создание преступного сообщества для организации погромов и нападений на сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, в Бордо 7 декабря проводилась совместная манифестация «жёлтых жилетов» и активистов профсоюзов против планов правительства осуществить в стране пенсионную реформу.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции 5 декабря началась забастовка против пенсионной реформы. Акции протеста сопровождаются столкновениями с полицейскими.

Пятнадцать крупных автострад были заблокированы водителями большегрузных автомобилей. В протестной акции задействованы 11 из 17 регионов Франции.

Предполагается, что забастовка продлится как минимум до 9 декабря.

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