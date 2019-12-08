Ла-Пас, , 00:44 — REGNUM Съезд партии «Движения к социализму» доверил бывшему президенту Боливии Эво Моралесу стать главой предвыборного штаба своего кандидата на предстоящих президентских выборах, сообщил политик 7 декабря в своём Twitter.

Моралес поблагодарил партию за доверие. Он заявил, что левые силы Боливии выберут «единого кандидата» и выразил уверенность в победе в первом же туре, как и на прошлых выборах.

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