Киев, 7 декабря 2019, 23:46 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил пять сценариев возвращения Донбасса в состав государства, об этом 7 декабря сообщил секретарь ведомства Александр Данилко.
«Сценарий реинтеграции Донбасса подразумевает возвращение оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей на Украину», — отметил Данилко во время брифинга.
Чиновник отметил, что подробности предоставить не может, так как все сценарии носят закрытый характер.
Напомним, 9 декабря в столице Франции, городе Париж состоится саммит лидеров «Нормандского формата», где состоится обсуждение ситуации на Украине.
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