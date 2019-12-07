Киев, , 23:46 — REGNUM Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил пять сценариев возвращения Донбасса в состав государства, об этом 7 декабря сообщил секретарь ведомства Александр Данилко.

Украинские военные Mil.gov.ua

«Сценарий реинтеграции Донбасса подразумевает возвращение оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей на Украину», — отметил Данилко во время брифинга.

Чиновник отметил, что подробности предоставить не может, так как все сценарии носят закрытый характер.

Напомним, 9 декабря в столице Франции, городе Париж состоится саммит лидеров «Нормандского формата», где состоится обсуждение ситуации на Украине.

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