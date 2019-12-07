Багдад, , 21:09 — REGNUM Специальный представитель генерального секретаря ООН по Ираку Жанин Хеннис-Плассхарт осудила расстрел демонстрантов в Багдаде, об этом 7 декабря сообщает Kurdistan24.

«Умышленное убийство безоружных демонстрантов — не что иное как преступление против народа Ирака. Преступники должны быть немедленно найдены и привлечены к ответственности», — цитирует слова дипломата издание.

Хеннис-Плассхар призвала вооруженные силы Ирака защитить демонстрантов от насилия, а протестующих — к конструктивному сотрудничеству для обеспечения мирного характера протеста.

Напомним, ранее 6 декабря на одной из площадей Багдада неизвестные обстреливали мирных демонстрантов. В ходе кровопролития, продолжавшегося несколько часов, погибли порядка 50 человек.

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