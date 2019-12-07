Сочи, Краснодарский край, , 20:38 — REGNUM Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его белорусским коллегой Александром Лукашенко продолжаются пять часов.

Лидеры государств встретились в сочинской резиденции главы России «Бочаров ручей», предметом дискуссии является дальнейшее углубление интеграционных процессов.

На встрече также присутствуют премьер-министры стран, а также члены правительства.

«Только не спрашивайте, ни на один вопрос не отвечу», — отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак, покидая переговорную зону.

Напомним, договор о создании союзного государства между Россией и Белоруссией был подписан 8 декабря 1999 года. Он предусматривал создание единого политического, валютного и военного пространства. Тем не менее, за прошедшие 20 лет серьезного продвижения в данном направлении сделано не было.

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