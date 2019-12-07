Лондон, , 20:16 — REGNUM По данным опросов общественного мнения Лейбористская партия Великобритании сократила отрыв от Консервативной партии действующего премьер-министра Бориса Джонсона, об этом 7 декабря сообщает Reuters.

Исследование было проведено Savanta ComRes, согласно результатам опроса, в настоящее время за консерваторов готовы отдать свои голоса 42% респондентов, лейбористы получают 36%.

Напомним, парламентские выборы в Великобритании пройдут 12 декабря 2019 года. Одержавшая победу партия сформирует правительство. Однако, если победителем не будет получено 50% мест в парламенте, вероятно, придется формировать коалиционное правительство.

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