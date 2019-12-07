Сочи, Краснодарский край, , 19:59 — REGNUM Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в резиденции «Бочаров ручей» в Сочи продолжаются уже более четырех часов.

Сегодня, 7 декабря, проходят российско-белорусские переговоры на высшем уровне. Лидеры двух стран обсуждают дальнейшие пути интеграции России и Белоруссии. В переговорах также принимают участие главы правительств двух стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас и члены правительств.

Стороны работают над согласованием 31 дорожной карты, а к подписанию лидерами двух стран подготовлены не менее 20 из них. По словам Румаса, к настоящему времени стороны не пришли к соглашению по 16 спорным вопросам, а одним из главных вопросов является механизм формирования цены на природный газ для Белоруссии с 1 января следующего года.

Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года. Договор предусматривает создание в рамках Союзного государства единого политического, валютного и военного пространства. Кроме того, документ предполагает унификацию законодательства двух стран, однако за 20 лет ничего из этого сделано не было.

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