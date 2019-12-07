Аддис-Абеба, , 20:16 — REGNUM Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Эфиопию в рамках своего первого визита в указанной должности, об этом 7 декабря сообщает Reuters.

Ожидается, что основными проблемами, которые будут обсуждаться с премьер-министром страны Абием Ахмедом, а также другими чиновниками, станут вопросы миграции и обеспечения безопасности в регионе.

Бывший министр обороны Германии фон дер Ляйен вступила в должность 1 декабря 2019 года. На новом посту она будет стремиться сохранить тесные экономические отношения с Африкой — крупнейшим торговым партнером Евросоюза.

Кроме того, одной из ключевых проблем содружества является массовая миграция жителей «черного континента», угрожающая нарушить социальную стабильность в Евросоюзе.

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