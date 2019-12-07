Пхеньян, , 20:14 — REGNUM Посол Северной Кореи в ООН Ким Сонг заявил, что переговоры с США по поводу денуклеаризации Корейского полуострова не нужны, об этом 7 декабря сообщает Reuters.

По словам дипломата, цитируемым агентством, «длительный и содержательный диалог» был уловкой с целью «выиграть время».

Сонг отметил, что видимость дискуссии была обусловлена соображениями внутренней политики Соединенных Штатов, поэтому серьезных решений по данному вопросу не предполагалось.

Напомним, с начала 2018 года отношения между враждебными государствами Корейского полуострова значительно улучшились, что привело к двусторонним переговорам между КНДР и Южной Кореей на самом высоком уровне: лидеры двух государств несколько раз встречались друг с другом.

Данная ситуация привела также к тому, что президент США Дональд Трамп согласился на исторические переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, это привело к некоторой деэскалации напряженности, но не принесло серьезных практических результатов.

Читайте ранее в этом сюжете: National Interest: даже у Эйнштейна голова разболелась бы из-за КНДР