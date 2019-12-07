Вашингтон, , 19:33 — REGNUM По данным опросов общественного мнения, в Соединенных Штатах растет положительное отношение к России, об этом 7 декабря сообщает издание VoaNews.

Несмотря на то, что большинство — 46% респондентов — по-прежнему уверены, что Россия является ключевым противником США, на 9% увеличилось количество граждан, придерживающихся иной точки зрения.

Если в 2018 году отношение к России как к союзнику разделяли 19% респондентов, то на сегодняшний день этот показатель достиг 28%.

Исследование было проведено институтом Рейгана, отмечается, что наибольший рост популярности России произошел в семьях военных. Аналитики это связывают с деятельностью президента США Дональда Трампа, который не раз заявлял о своих симпатиях к Москве.

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