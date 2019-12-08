Москва, , 09:01 — REGNUM Подписание договора о создании Союзного государства — это «событие, ознаменовавшее начало нового этапа в отношениях между Российской Федерацией и Белоруссией». Об этом говорится в поздравлении спикера Госдумы Вячеслава Володина с 20-летием подписания документа."Наши страны последовательно реализуют базовые принципы союзного строительства, а парламенты наших стран совместно реализуют законодательное сопровождение российско-белорусской интеграции, основанной на базовых принципах союзного договора», — цитирует поздравление сайт нижней палаты парламента. Володин отметил, что депутаты Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России также продолжат работу по повышению международного авторитета Союзного государства.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Как сообщало ранее ИА REGNUM, договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в Москве. Договор вступил в силу 26 января 2000 года после обмена ратификационными грамотами между и. о. президента РФ Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Представители России и Белоруссии проделали большую работу, анализируя, что было сделано за 20 лет действия договора о Союзном государстве. Об этом 7 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

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