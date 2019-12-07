Анкара, , 19:12 — REGNUM Условием вывода военных группировок с территории Сирии может служить только просьба об этом сирийского народа. Об этом 7 декабря сообщает телеканал NTV.

В ходе своего выступления в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что до тех пор, пока сирийский народ не скажет: «Спасибо, вы уже можете уходить», его страна не намерена прекращать спецоперацию «Источник мира» в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам официального представителя турецкого МИД Хами Аксоя, военная операция «Источник мира» будет продолжена, если Москва и Вашингтон не выполнят своих обязательств в рамках договорённости с Анкарой.

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