Киев, , 19:08 — REGNUM Формулировки заявления Венецианской комиссии относительно украинского закона о языке означают приговор несбалансированному и однобокому национальному законодательству в языковом вопросе и дают оценку игнорированию интересов русскоязычных граждан, а также представителей других нацменьшинств.

С таким заявлением сегодня, 7 декабря, выступил оппозиционный политик, депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

По сути, подчеркнул оппозиционный политик, можно сказать, что Венецианская комиссия выступила в защиту прав русскоязычного населения.

Медведчук подчеркивает, что права русскоязычного населения и других национальных меньшинств на Украине являются объектом пристального внимания европейских институций, хорошо понимающих бесперспективность и опасность проводимой украинской властью языковой политики.

«Холодным душем для украинских чиновников накануне саммита в «нормандском формате» стало заявление Венецианской комиссии, прямо заявляющей, что «языковой вопрос является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой в Украине», и призывающей принять во внимание особое место русского языка в Украине на фоне существующего в стране конфликта», — заявляет политик.

Особой критике, по мнению Медведчука, подвергается украинское языковое законодательство за свою несбалансированность.

«Венецианская комиссия не просто критикует действующее законодательство в Украине или заявляет о необходимости внести в него некоторые изменения, она говорит о необходимости разработки и принятия закона о национальных меньшинствах, который «еще не подготовлен, хотя он должен был быть разработан с самого начала, одновременно с законом о государственном языке, чтобы обеспечить необходимый баланс, который должен быть подготовлен с учетом мнения всех заинтересованных сторон». Как считает Венецианская комиссия, такой баланс до сих пор не достигнут, в том числе и в недавно принятом законе о государственном языке. Поэтому эксперты Совета Европы призывают Украину без каких-либо ненужных задержек подготовить закон о нацменьшинствах и рассмотреть возможность отложить до принятия этого закона выполнение положений закона о государственном языке, которые уже вступили в силу», — комментирует ситуацию депутат.

Медведчук подчеркивает, что Венецианская комиссия предлагает пересмотреть требования к квоте для контента на украинском языке, установленные законом о государственном языке для телерадиовещателей, в свете принципа пропорциональности. Также «частным сторонам должно быть разрешено использовать язык меньшинства между собой, в том числе когда их видно и слышно другим в общественных местах», и следует пересмотреть положение о том, что все географические названия и топонимы должны быть написаны исключительно на украинском языке

ИА REGNUM напоминает, что вечером 6 декабря пресс-служба Совета Европы обнародовала заявление Венецианской комиссии относительно ситуации с языковой политикой на Украине. Главный посыл комиссии — власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности, а до сих пор этого не было сделано, в том числе и в недавнем законе о государственном языке.

Соответственно, европейские чиновники предлагают Киеву пересмотреть закон о языке и подготовить закон о меньшинствах в консультации со всеми заинтересованными сторонами, «особенно с представителями национальных меньшинств и коренных народов».