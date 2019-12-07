7 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Эксперты Венецианской Комиссии прислушались, скорее, к очень разумной мысли (страшно сказать!) Иосифа Виссарионовича Сталина из «Марксизма и вопросов языкознания»: «Язык порожден не тем или иным базисом, старым или новым базисом внутри данного общества, а всем ходом истории общества и истории базисов в течение веков».

Андрей Ганжа, , 19:06 — REGNUM Значение языка в жизни общества и государства правильнее всего было бы сравнить с гранатой. Пока она лежит в оружейной комнате, то никого не интересует. Но когда «прапор» продал ее возбужденному дураку, да выдернута чека — тогда лучше разбегаться в разные стороны.

Первая печатная русская азбука Ивана Фёдорова, изданная во Львове в 1574 году

6 декабря Офис Совета Европы в Украине опубликовал выводы Венецианской комиссии по поводу украинского закона №5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который Петр Порошенко подписал в последние дни своего существования в президентском кресле. Наверно, как «прощальный подарок» новому президенту Зеленскому.

Николай Княжицкий, народный депутат и член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, один из тех, кто последние годы регулярно выдергивал чеку из языковой гранаты, считает, что венецианский отзыв носит комплементарный характер по отношению к закону, потому что «комиссия признала необходимость закона и защиты украинского языка от вытеснения русским во времена колонизации. Комиссия сделала небольшие замечания…». Хотя на самом деле это такой «комплимент», после которого порядочная женщина вешается или уходит в монастырь.

Прежде всего, отзыв Венецианской комиссии ни слова не говорит о «вытеснении» и «временах колонизации», а не более, чем об«особом месте русского языка в Украине», хотя и эпизодами«притеснения украинского языка в прошлом». Интересно, Княжицкий и его соратники смогут почувствовать разницу или граната руку жжет?

А теперь о «небольших замечаниях» …

Прежде всего Венеция, по факту, вообще не признала этот закон. Потому что целью любого закона является поиск и легитимация баланса интересов граждан государства, иначе он становится инструментом диктатуры и репрессий. А в отзыве Комиссии украинский языковый закон прямо сказано: «Чтобы языковой вопрос не стало источником межнациональной напряженности в Украине, чрезвычайно важным является достижение соответствующего баланса в языковой политике. Власти пока не смогла этого сделать… Это ключевая конклюзия нового вывода, принятого сегодня экспертным органом».

Уже на этом можно было бы остановиться при анализе оценки. Но дальше еще интереснее. Евроспециалисты из Венеции о третьем годе вчитывания (законопроект был подан в мае 2017-го) наконец заметили откровенную дискриминацию, «разрозненное отношение к языкам коренных народов, языков национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языков национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС». А поскольку любая разница в обращении с этими языками должна базироваться на объективном и логическом обосновании, то евроэксперты вынуждены были признать, что этого «пока не происходит». Пока! По третьему году обсуждений!!! Фактически составитель закона были продиагностированы в Венеции как персоны, лишенные и объективности, и логики. В обычной, непарламентской жизни, с таким диагнозом обращаются к психиатру.

Еще авторы закона были обозначены как элементарно безграмотные. Евроэксперты совершенно рационально заметили, что закон о государственном языке, в части, касающейся национальных меньшинств, предусматривает наличие закона о самих меньшинствах. «Однако Закон о меньшинствах еще не подготовлен, хотя его следовало подготовить одновременно с Законом о государственном языке для обеспечения необходимого баланса с самого начала. Эксперты Совета Европы призывают Украину без лишних задержек подготовить Закон о меньшинствах и до принятия этого Закона, рассмотреть возможность переноса выполнения положений Закона о государственном языке, которые уже действуют». Опять-таки: без лишних задержек! По третьему году!

И, похоже, коммерческий склад ума европейцев заботится об украинских потребителях куда больше, чем колонновожатые этих потребителей. Во всяком случае, они понимают, что требование закона к книгам, средства массовой информации и сетевым ресурсам на языках меньшинств об обязательном дублировании тиража на государственном (украинском) языке «должны быть отменены». Оно и понятно: в таком случае вся издательская деятельность на языках меньшинств становится экономически мертвой. А ведь авторский и тематический диапазон русских, польских, татарских или еврейских публикационных возможностей куда шире украинских.

Венецианские эксперты «накидали» украинскому языковому закону еще массу критики и замечаний:

о языке в избирательных кампаниях;

о переводе топонимов;

о квотах на радио и телевидении;

о языковых санкциях и штрафах

и прочая, прочая, прочая…

Но даже трех вышеописанных хватит, что бы согласиться с названием материала, под которым отчет опубликован в Совете Европы: «Закон о государственном языке Украины не обеспечивает баланса между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств, отмечает Венецианская комиссия».

Николай Княжицкий может, конечно, прислушиваться к своим внутренним «комплементарным» ощущениям, но эксперты Венецианской Комиссии прислушались, скорее, к очень разумной мысли (страшно сказать!) Иосифа Виссарионовича Сталина из «Марксизма и вопросов языкознания»: «Язык порожден не тем или иным базисом, старым или новым базисом внутри данного общества, а всем ходом истории общества и истории базисов в течение веков».