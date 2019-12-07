Москва, , 19:01 — REGNUM Лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что с подписанием Беловежского соглашения 8 декабря 1991 года «было совершено самое страшное преступление в истории России» и призвал убрать с Красной площади останки советских вождей, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

«Кучка граждан, не имеющих никаких полномочий — Ельцин, Кравчук и Шушкевич — заявили о ликвидации СССР. Для этого не было никаких оснований: ни моральных, ни экономических», — указал Жириновский.

Он также полагает, что все пять русских революций — 1905 года, февральской и октябрьской 1917 года, 1991 и 1993 годов — приводили только к разрушениям.

«Всё это было мошенничеством, действиями радикалов-экстремистов левой ориентации», — рассуждает парламентарий.

Он призвал вернуть исторические названия улицам и перезахоронить тело Ленина.

«Сегодня мы должны добиться, чтобы все их останки были убраны с Красной площади, чтобы мы вернулись к историческим названиям улиц и городов. Пока труп Ленина лежит на Красной площади, порядка в нашей стране не будет», — уверен Жириновский.