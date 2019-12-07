7 декабря 2019 | Время чтения 1 мин

Похоже, недалек тот день, когда вновь насаждающийся в Европе лозунг холодной войны «Русские идут!» будет дополнен паническими слухами о том, что, оказывается, «и китайцы тоже идут». Хотя они давно уже пришли, судя по толпам китайских туристов в европейских городах.

Анатолий Кошкин, , 18:45 — REGNUM Немецкая газета Die Welt назвала Китайскую Народную Республику «ключевым противником НАТО». Оказывается, это государство стремится «купить» политическое влияние в Европе путем инвестиций в страны «старого света». При этом немецкое издание упрекает Германию и Францию в том, что они недооценивают-де опасность, исходящую от Пекина.

Флаг НАТО Army.mil

Китайские юани Junjiewu99

Опасность же, по утверждению Die Welt состоит в том, что «власти Китая с успехом распространяют своё влияние на мировые океаны и вскоре смогут получить контроль над доступом ко многим международным морским путям».

В качестве «обоснования» растущей опасности экспансионизма Китая отмечается, что «эта страна в последние годы серьёзно вооружилась, и «ее военная мощь позволяет считать исчерпанной роль Соединённых Штатов в качестве державы, гарантирующей безопасность той же Австралии, Южной Кореи или Японии». По мнению автора статьи, всё это грозит и безопасности и благополучию Европы.

Китайские солдаты Kremlin.ru

Сообщающий об этих опасениях европейцев российский новостной портал News.ru ранее информировал, что лидеры стран — участниц НАТО впервые в истории военного альянса обсудят на саммите блока угрозы со стороны Китайской Народной Республики. О чем поведал генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, «Пекин обладает вторым в мире военным бюджетом и постоянно инвестирует в развитие вооружений. Политик отметил, что Поднебесная несёт Вашингтону как новые возможности (?! — А.К.), так и вызовы».

Йенс Столтенберг Nato.int

Похоже, недалек тот день, когда вновь насаждающийся в Европе лозунг холодной войны «Русские идут!» будет дополнен паническими слухами о том, что, оказывается, «и китайцы тоже идут». Хотя они давно уже пришли, судя по толпам китайских туристов в европейских городах.