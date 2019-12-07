Маскат, , 18:44 — REGNUM Султан Омана Кабус бен Саид пройдет в Бельгии медицинское обследование, об этом 7 декабря сообщает Al Jazeera.

Предположительно, 79-летний монарх страдает от рака толстой кишки, он проходил лечение в германии в 2015 году, с тех пор редко появляется на публике. Как сообщается, медицинский осмотр займет некоторое время.

Кабус бен Саид управляет Оманом с 1970 году, он не женат, у него нет ни детей, ни братьев. Таким образом, неудовлетворительное здоровье монарха является серьезным вызовом для стабильности в государстве.

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