Киев, , 18:23 — REGNUM Минские соглашения требуют пересмотра и уточнения, так как они были заключены еще пять лет назад. Об этом 7 декабря сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Die Welt.

По его словам, руководство Украины соблюдает абсолютно все договоренности, которые предусмотрены Минскими соглашениями, в том числе пункты, связанные с отводом войск по линии разграничения сил. Он подчеркнул, что зеркальных мер они ожидают и от противоположной стороны.

«При этом ясно, что минские соглашения заключены пять лет назад и нуждаются в уточнении», — заявил Ермак.

Кроме этого, он высказал мнение о том, что выборы в ДНР и ЛНР должны проходить по украинскому законодательству, а «формула Штайнмайера» должна войти в правовое регулирование страны лишь в части «изменения особого статуса некоторых частей Донецкой и Луганской областей с временного на постоянное состояние».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Андрей Ермак заявлял уже о том, что власти Украины готовы начать «строить стену» в Донбассе, если в ходе саммита «нормандской четверки» в Париже 9 декабря сторонам не удастся достигнуть каких-либо соглашений из-за позиции России.

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