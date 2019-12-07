Багдад, , 18:07 — REGNUM В результате нападения боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в иракской провинции Дияла ранения получили пятеро сотрудников правоохранительных органов, об этом 7 декабря сообщает Kurdistan24.

Это второй за последние дни всплеск террористической активности в указанном регионе, являющемся объектом спора между центральным правительством в Багдаде и Иракским Курдистаном.

Напомним, власти Ирака еще в декабре 2017 года заявили о своей полной победе надо боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тем не менее данное заявление оказалось поспешным.

Активность террористов наиболее существенна именно в тех регионах, которые считаются спорными между Багдадом и Эрбилем.

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