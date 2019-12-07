Минск, , 18:02 — REGNUM В Минске завершилась пятичасовая акция оппозиции против интеграции с Россией, сообщает 7 декабря «Интерфакс».

По данным издания, акция завершилась на проспекте Независимости у памятника поэту Якубу Коласу. После небольшого митинга участники акции разошлись. Столкновений с милицией зафиксировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 7 декабря, в Сочи проходит встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Тема переговоров — дальнейшие пути интеграции двух стран.

В связи с этим в Минске белорусская националистическая оппозиция начала акцию протеста. Милиция по мегафону постоянно транслировала предупреждение о несанкционированном митинге с «убедительной» просьбой разойтись. Отметим, что акция не была согласована с белорусскими властями.

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