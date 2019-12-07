Ташкент, , 18:02 — REGNUM Обеспечение верховенства Конституции и законов является важнейшим критерием построения в в Узбекистане правового демократического государства, это — строгое и безусловное соответствие Конституции и законам страны принимаемых органами государственной власти и управления актов, действий должностных лиц всех уровней.

Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на торжестве, посвященном Дню Конституции. «В достижении верховенства Конституции и законов нет более эффективного средства, чем общественный контроль», подчеркнул президент. Он отметил, что общественность и средства массовой информации «проснулись» и активно участвуют в процессе утверждения законности, противодействия нарушениям закона.

«К примеру, под влиянием общественного мнения был объявлен мораторий на вырубку деревьев. Все это свидетельствует об усиливающемся среди населения чувстве ответственности и сопричастности к происходящим в обществе процессам», — подчеркнул Мирзиёев. Шавкат Мирзиёев отметил необходимость непрерывного продолжения работы по повышению правосознания и правовой культуры в обществе, воспитания в этом духе детей с самого раннего возраста.

В конце октября член Экологической партии Узбекистана Абу-Али Ниязматов объявил на своей страничке в Фейсбук, что правительством республики объявлен мораторий на вырубку деревьев, которые беспощадно и массово вырубались в Ташкенте и других городах на нужды местной мебельной промышленности. Это сообщение было мгновенно растиражировано десятками зарубежных и местных СМИ. Вместе с этим, как передает корреспондент ИА REGNUM, рубка деревьев, несмотря на объявленный мораторий продолжается, что говорит об игнорировании законов местными властями. К примеру, на днях в центре Ташкента были вырублены пять дубов столетнего возраста, а немного ранее в нескольких районах столицы Узбекистана произошла вырубка многолетних чинар (платанов).