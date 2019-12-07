Париж, , 17:51 — REGNUM Во Франции сотрудники полиции применили слезоточивый газ во время массовых протестов в Париже и ряде городом страны. Об этом 7 декабря передает телеканал CNews.

Так, в Париже полицейские применили газ против радикально настроенных участников шествия «желтых жилетов», которые попытались соединиться с колонной профсоюза «Всеобщая конфедерация труда», протестующих против реформы пенсионной системы.

В Нанте манифестанты попытались отклониться от утвержденного маршрута и направились к зданию городской администрации, сотрудники правопорядка преградили им путь, в ответ в их сторону начали бросать бутылки и камни. В результате сотрудникам полиции пришлось применить слезоточивый газ.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции 5 декабря началась забастовка против пенсионной реформы. Акции протеста сопровождаются столкновениями с полицейскими.

Ранее пятнадцать крупных автострад были заблокированы водителями большегрузных автомобилей. Сотни фур создали препятствие нормальному движению автотранспорта на автострадах. Всего в протестной акции задействованы 11 из 17 регионов Франции.

Предполагается, что забастовка продлится как минимум до 9 декабря. Эксперты предупреждают, что в рабочий день, 9 декабря, ситуация может сильно ухудшится и призывают граждан, проживающих в городах рядом с Парижем, по возможности, отказаться от попыток воспользоваться железной дорогой, так как на платформах ожидается большой наплыв пассажиров.

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