Вашингтон, , 17:42 — REGNUM Соединенные Штаты и Иран обменяли заключенных, об этом 7 декабря сообщает Reuters.

Гражданин США Сиюэ Ван, находившийся в тюрьме Ирана на протяжении трех лет по обвинению в шпионаже, вернулся домой. В Иран был отпущен Масуд Сулеймани, отбывавший наказание в США.

Обмену содействовала Швейцария. Президент США Дональд Трамп поблагодарил власти Швейцарии за помощь в переговорах, однако не упомянул об освобождении Сулеймани.

Напомним, отношения между Вашингтоном и Тегераном резко испортились после того, как главой Белого дома стал Дональд Трамп. Президент вышел из ядерного соглашения с исламской республикой и обложил страну новыми санкциями.

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