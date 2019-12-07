Москва, , 17:23 — REGNUM На предстоящих Олимпийских играх сборная России будет выступать как команда Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом 7 декабря сообщает RT со ссылкой на президента ОКР Станислав Поздняков.

По его словам, эта мера связана с тем, что ОКР не является организацией, попадающей под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), что позволит оградить российских спортсменов от отстранения России от международных соревнований.

В свою очередь, ОКР предоставит все возможности и условия для дополнительного тестирования на допинг спортсменов в преддверии будущих Олимпийских игр.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, исполком WADA на заседании 9 декабря в Париже примет окончательное решение о санкциях в отношении российского спорта.

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