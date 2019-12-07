Симферополь, , 17:20 — REGNUM В случае незаконного пересечения российской границы к нарушителям будут приняты соответствующие законные меры, заявил глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя информацию о том, что «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил марш на Крым.

По его словам, на российской границе никаких проблем нет, Крым в безопасности, а все марши могут идти только до нейтральной полосы.

«После нейтральной полосы как к нарушителям границы будут применены соответствующие законные меры», — сказал Аксенов, добавив, что в Крыме никакого марша не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 декабря, глава «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров заявил о планах организовать марш с Украины до Крыма в рамках акции под названием «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства».

В свою очередь сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что марш на Крым завершится еще при его подготовке. Из марша получится только «громкий пшик, который завершит карьеру его организаторов», добавил он.

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